Кабмин поручил создать программу подготовки кадров в Чечне

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Чечню поручил разработать программу подготовки специалистов со средним профессиональным образованием для потребностей региона.

«Уже к 1 июля Минпросвещения, Минэкономразвития и Минфин вместе с правительством Чечни обязаны разработать комплексную программу подготовки кадров со средним профессиональным образованием с акцентом на потребности региона в таких специалистах», — говорится в пресс-релизе.

В рамках программы должны быть предусмотрены мероприятия по развитию материально-технической базы техникумов и вузов Чечни, а также источники финансирования этих мероприятий в 2022—2024 годах.

В апреле RT писал, что Росстат зафиксировал наибольший за 2020 год уровень безработицы в Ингушетии (29,8%), Чечне (18,5%), Туве (18%), Дагестане (15,7%) и Северной Осетии (15,4%).