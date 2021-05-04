В России за сутки выявили 7770 новых случаев коронавируса
- Reuters
Новые заболевшие зарегистрированы в 82 регионах страны, у 12,2% из них нет симптомов коронавируса.
За сутки умерли 337 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 111 535.
Ещё 6755 человек выписали после выздоровления от коронавируса. Общее число вылечившихся после COVID-19 в России возросло до 4 457 044.
Накануне сообщалось о 8489 случаях коронавируса и 336 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Были выписаны 6367 пациентов.
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