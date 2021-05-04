Социолог дала советы представителям профессий, которые могут исчезнуть

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Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина дала рекомендации представителям профессий, которые могут исчезнуть в ближайшее десятилетие.
Социолог дала советы представителям профессий, которые могут исчезнуть
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«Самое главное — понимать: их актуальные навыки, умения, дипломы могут быть востребованы в смежных специальностях? Им стоит над этим задуматься в случае чего», — отметила она в беседе с Life.ru.

Она рекомендовала россиянам в случае необходимости получить другую специальность или повысить квалификацию.

При этом, по её словам, следует усилить консультативную работу с населением относительно будущего профессий в условиях цифровизации и появления новых технологий.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал о профессиях, которые могут исчезнуть в ближайшее десятилетие.

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