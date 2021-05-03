Госдума в течение недели подготовит план реализации послания Путина

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Государственная дума, как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в течение недели подготовит детальный план реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это будет приоритетом для работы депутатов.
Госдума в течение недели подготовит план реализации послания Путина
  • РИА Новости

«В течение недели до следующего пленарного заседания проведём обсуждение вопроса реализации послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он отметил, что «это приоритет в работе Государственной думы».

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.

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