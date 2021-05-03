Госдума в течение недели подготовит план реализации послания Путина

Государственная дума, как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в течение недели подготовит детальный план реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это будет приоритетом для работы депутатов.

«В течение недели до следующего пленарного заседания проведём обсуждение вопроса реализации послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он отметил, что «это приоритет в работе Государственной думы».

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.