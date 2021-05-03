Госдума в течение недели подготовит план реализации послания Путина
- РИА Новости
«В течение недели до следующего пленарного заседания проведём обсуждение вопроса реализации послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Он отметил, что «это приоритет в работе Государственной думы».
Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента по реализации послания Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.