Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристического кешбэка всем гражданам до конца 2021 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству России обеспечить... продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года...» — говорится в тексте поручения.

Как отмечается, данное поручение должно быть выполнено в срок до 15 мая.

Ранее правительство выделило дополнительно 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка.

Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу туристического кешбэка.