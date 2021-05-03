Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года
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«Правительству России обеспечить... продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года...» — говорится в тексте поручения.
Как отмечается, данное поручение должно быть выполнено в срок до 15 мая.
Ранее правительство выделило дополнительно 4,7 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка.
Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу туристического кешбэка.