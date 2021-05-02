В Петербурге стартует летний туристический сезон

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В Санкт-Петербурге 2 мая стартует официальное открытие летнего туристического сезона, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Комитета по развитию туризма города.

Как сообщает агентство, комитет запустил социальную акцию «Гостеприимный Петербург», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно получить билеты на экскурсии, посещение музеев, прокат велосипедов и прочие культурные развлечения.

В городе запланированы праздничные мероприятия. Среди них: фестиваль уличных музыкантов, фестиваль ледоколов, вальс буксиров на Неве, речной карнавал, различные флешмобы и другие события.

Ранее в Краснодарском крае сообщили об открытии курортного сезона.

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