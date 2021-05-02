В Петербурге стартует летний туристический сезон
Как сообщает агентство, комитет запустил социальную акцию «Гостеприимный Петербург», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно получить билеты на экскурсии, посещение музеев, прокат велосипедов и прочие культурные развлечения.
В городе запланированы праздничные мероприятия. Среди них: фестиваль уличных музыкантов, фестиваль ледоколов, вальс буксиров на Неве, речной карнавал, различные флешмобы и другие события.
Ранее в Краснодарском крае сообщили об открытии курортного сезона.