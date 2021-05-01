В Краснодарском крае стартует курортный сезон

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С 1 мая в Краснодарском крае начинается курортный сезон, сообщает пресс-служба региональной администрации.
В Краснодарском крае стартует курортный сезон
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Как сообщает вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, власти региона приняли решение открыть курортный сезон 1 мая благодаря стабильной эпидемической обстановке, а также эффективности принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день мы полностью контролируем ситуацию и принятых мер достаточно, чтобы обеспечить комфортный и в то же время безопасный отдых для наших гостей», — заявил Руппель.

По данным администрации Краснодарского края, с 1 мая на курортах открываются 44 общедоступных пляжа.

Отмечается, что в ближайшие 10 дней регион примет не менее 600 тыс. туристов.

Ранее власти Кубани прокомментировали ситуацию с курортным сезоном.

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