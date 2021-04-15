Власти Кубани прокомментировали ситуацию с курортным сезоном

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с курортным сезоном.

«В этом году курортный сезон у нас стартует с 1 мая. И мы не только готовы принять отдыхающих, мы их ждём. Мы готовы принять туристов со всей страны на качественном уровне», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, на майские праздники забронировано более 80% гостиничного фонда, ожидается около 600 тыс. гостей.

Как отметил Кондратьев, некоторые отели уровня четыре-пять звёзд уже полностью распродали номера.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.