Власти Кубани прокомментировали ситуацию с курортным сезоном
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«В этом году курортный сезон у нас стартует с 1 мая. И мы не только готовы принять отдыхающих, мы их ждём. Мы готовы принять туристов со всей страны на качественном уровне», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, на майские праздники забронировано более 80% гостиничного фонда, ожидается около 600 тыс. гостей.
Как отметил Кондратьев, некоторые отели уровня четыре-пять звёзд уже полностью распродали номера.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.