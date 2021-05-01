Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае возросло до 17

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Число получивших серьёзные травмы в результате ДТП с автобусом на трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае возросло до 17.
Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае возросло до 17
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«В результате ДТП трое человек погибли, из них одна несовершеннолетняя девушка 2004 года рождения, и 17 человек получили травмы. Один пострадавший помещён в Троицкую ЦРБ, три человека санавиацией доставлены в Хабаровск в ККБ №2, ещё 13 человек помещены в КГБУЗ Ванино», — указали в ведомстве.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. 

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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