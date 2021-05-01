Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае возросло до 17

Число получивших серьёзные травмы в результате ДТП с автобусом на трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае возросло до 17.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«В результате ДТП трое человек погибли, из них одна несовершеннолетняя девушка 2004 года рождения, и 17 человек получили травмы. Один пострадавший помещён в Троицкую ЦРБ, три человека санавиацией доставлены в Хабаровск в ККБ №2, ещё 13 человек помещены в КГБУЗ Ванино», — указали в ведомстве.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.