Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае возросло до 17
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
«В результате ДТП трое человек погибли, из них одна несовершеннолетняя девушка 2004 года рождения, и 17 человек получили травмы. Один пострадавший помещён в Троицкую ЦРБ, три человека санавиацией доставлены в Хабаровск в ККБ №2, ещё 13 человек помещены в КГБУЗ Ванино», — указали в ведомстве.
30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.