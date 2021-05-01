Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае возросло до 15

Число получивших серьёзные травмы в результате ДТП с автобусом на трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае возросло до 15.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира, среди них 16-летняя девочка. Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинён вред различной степени тяжести. Трое пострадавших госпитализированы», — заявили в региональном правительстве.

30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.