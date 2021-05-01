Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае возросло до 15
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира, среди них 16-летняя девочка. Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинён вред различной степени тяжести. Трое пострадавших госпитализированы», — заявили в региональном правительстве.
30 апреля пассажирский автобус опрокинулся на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.