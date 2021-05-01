В Московском паркинге рассказали об особенностях парковки в праздники

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Представители пресс-службы Московского паркинга сообщили о графике работы платных парковок на майских праздниках.
В Московском паркинге рассказали об особенностях парковки в праздники
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1, 3, 9 и 10 мая припарковаться на любой улице Москвы можно будет бесплатно — даже там, где действует повышенный тариф (380 руб./час в дневное время и 200 руб./час в ночное время), сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая парковки будут работать в обычном платном режиме. При этом в воскресенье, 2 мая, оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал об особенностях парковки в предстоящие длительные выходные.

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