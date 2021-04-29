Автоюрист рассказал об особенностях парковки в праздники

Автоюрист Лев Воропаев рассказал об особенностях парковки в праздники.

«Если про парковку, то здесь определяет муниципальная власть», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Воропаев посоветовал автолюбителям с осторожностью парковаться на платных парковках в нерабочие дни. Он напомнил, что по закону нерабочие и праздничные дни — это не одно и то же.

«У нас есть даже соответствующие разъяснения Минтруда, что с 1 по 3 мая, если кто-то работает, то получает двукратный размер оплаты труда, в то время как с 4 по 7 мая оплачивается работа в обычном режиме. Здесь стоит разделять эти дни с точки зрения закона», — пояснил Воропаев.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.