В ТиНАО продлена работа выездных бригад вакцинации от COVID-19

В ТиНАО продлена работа 15 выездных бригад вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это повысит доступность вакцинации как для постоянных жителей ТиНАО, так и для тех, кто собирается провести майские праздники и выходные на даче», — заявили в пресс-службе комплекса социального развития.

Прививку можно сделать без предварительной записи с 08:00 до 20:00.

Также изменена технология работы выездных бригад в 11 торговых центрах на выездах из столицы.

«Чтобы сделать процесс вакцинации максимально комфортным для жителей, в этих ТЦ, в отличие от остальных мест вакцинации, после первой прививки горожане могут выбрать местом введения второго компонента не только этот торговый центр, но и любой пункт вакцинации на базе одной из 100 городских поликлиник», — уточнили в пресс-службе.

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