На конкурс «Большая перемена» поступило более миллиона заявок

На всероссийский конкурс «Большая перемена», реализуемый в рамках нацпроекта «Образование», поступило более миллиона заявок.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Как отметила координатор проекта, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, заявки приходят из всех регионов. Лидируют Краснодарский край, Самарская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Волгоградская и Пензенская области, Крым и Татарстан.

«Активнее всего регистрируются ученики старших классов, и многие из ребят пригласили на конкурс своих младших братьев и сестёр», — добавила она.

Конкурсанты могут выбрать 12 направлений, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что финал пройдёт в ноябре в МДЦ «Артек».