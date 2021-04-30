На конкурс «Большая перемена» поступило более миллиона заявок
- Pixabay
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Как отметила координатор проекта, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова, заявки приходят из всех регионов. Лидируют Краснодарский край, Самарская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Волгоградская и Пензенская области, Крым и Татарстан.
«Активнее всего регистрируются ученики старших классов, и многие из ребят пригласили на конкурс своих младших братьев и сестёр», — добавила она.
Конкурсанты могут выбрать 12 направлений, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что финал пройдёт в ноябре в МДЦ «Артек».