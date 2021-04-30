Суд вынес приговор третьему лжесвидетелю по делу Ефремова

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Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде 1,5 года исправительных работ Андрею Гаеву — третьему фигуранту дела о лжесвидетельстве на процессе актёра Михаила Ефремова.
Суд вынес приговор третьему лжесвидетелю по делу Ефремова
  • РИА Новости

Отмечается, что Гаева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК России («Дача заведомо ложных показаний»).

«Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы подсудимого», — приводит ТАСС сообщение.

В ноябре 2020 года МВД возбудило уголовные дела против трёх человек по подозрению в даче ложных показаний по делу об аварии с участием Ефремова.

6 апреля материалы уголовных дел поступили в Пресненский суд Москвы.

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