Суд вынес приговор второму лжесвидетелю по делу Ефремова
- РИА Новости
«Признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», — приводит ТАСС приговор судьи Катерины Кириченко.
Ранее суд приговорил к одному году исправительных работ Тевана Бадасяна по делу о даче ложных показаний.
В ноябре 2020 года МВД возбудило уголовные дела против трёх человек по подозрению в даче ложных показаний по делу об аварии с участием Ефремова.
6 апреля материалы уголовных дел поступили в Пресненский суд Москвы.