Суд вынес приговор второму лжесвидетелю по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде 1,5 года исправительных работ Александру Кобецу — второму фигуранту дела о лжесвидетельстве на процессе актёра Михаила Ефремова.

«Признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», — приводит ТАСС приговор судьи Катерины Кириченко.

Ранее суд приговорил к одному году исправительных работ Тевана Бадасяна по делу о даче ложных показаний.

В ноябре 2020 года МВД возбудило уголовные дела против трёх человек по подозрению в даче ложных показаний по делу об аварии с участием Ефремова.

6 апреля материалы уголовных дел поступили в Пресненский суд Москвы.