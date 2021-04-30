Священник рассказал, кому не стоит посещать пасхальные богослужения
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Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.
«Нужно очень строго относиться к своему состоянию. Если ты чувствуешь, что ты простужен или там чихаешь, кашляешь, то, конечно, ты можешь заразить других. Тогда тебе лучше посидеть дома», — подчеркнул протоиерей.
Ранее московский Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице напряжённая, уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели.