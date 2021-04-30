Священник рассказал, кому не стоит посещать пасхальные богослужения

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Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко накануне праздника Пасхи посоветовал верующим не рисковать своим здоровьем и не подвергать опасности чужое.
Священник рассказал, кому не стоит посещать пасхальные богослужения
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Нужно очень строго относиться к своему состоянию. Если ты чувствуешь, что ты простужен или там чихаешь, кашляешь, то, конечно, ты можешь заразить других. Тогда тебе лучше посидеть дома», — подчеркнул протоиерей.

Ранее московский Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице напряжённая, уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели.

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