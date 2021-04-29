Роспотребнадзор Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в столице

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Московский Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице напряжённая, уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели.
Роспотребнадзор Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в столице
  • © Сандурская Софья
  • АГН «Москва»

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряжённая, уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В сообщении отмечается, что «в связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных и Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая управление Роспотребнадзора по городу Москве напоминает о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на майские праздники следует приостановить проведение массовых мероприятий. Желательно, чтобы россияне провели эти дни в кругу семьи и на свежем воздухе.

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