В Крыму продлили ограничения на работу кафе и музеев

В Крыму приняли решение продлить ограничения на работу кафе и музеев до начала лета.

Об этом сообщает «Крым 24».

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

Заполнение кинотеатров и театров разрешено на 75%, кафе и ресторанов — на 50%. Численность групп в музеях не должна превышать десять человек.

Также продлён запрет на работу развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни, а также хостелов.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.