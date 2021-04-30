В Крыму продлили ограничения на работу кафе и музеев
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
Заполнение кинотеатров и театров разрешено на 75%, кафе и ресторанов — на 50%. Численность групп в музеях не должна превышать десять человек.
Также продлён запрет на работу развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни, а также хостелов.
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