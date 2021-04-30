В Крыму продлили ограничения на работу кафе и музеев

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В Крыму приняли решение продлить ограничения на работу кафе и музеев до начала лета.
В Крыму продлили ограничения на работу кафе и музеев
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

Заполнение кинотеатров и театров разрешено на 75%, кафе и ресторанов — на 50%. Численность групп в музеях не должна превышать десять человек.

Также продлён запрет на работу развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни, а также хостелов.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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