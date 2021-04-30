Юрист оценил решение Росфинмониторинга по «Штабам Навального»

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Юрист Илья Ремесло прокомментировал RT решение Росфинмониторинга включить общественное движение «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Юрист оценил решение Росфинмониторинга по «Штабам Навального»
  • © пресс-служба суда
  • АГН «Москва»

«Эта мера направлена на то, чтобы соблюсти требования закона. Данные структуры продолжают активно созывать митинги и вовлекать множество граждан в противоправную деятельность», — сказал Ремесло.

Эксперт полагает, что владельцы организаций будут применять различные юридические хитрости, например, создавать новые юрлица и обезличивать страницы, чтобы замаскировать факт того, что речь идёт всё о той же структуре.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внёс «Штабы Навального» в перечень экстремистов.

26 апреля прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность организации «Штабы Навального» и направила в суд заявление с требованием о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан**.

19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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