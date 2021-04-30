Росфинмониторинг внёс «Штабы Навального» в перечень экстремистов
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
26 апреля прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность организации «Штабы Навального» и направила в суд заявление с требованием о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан**.
19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.