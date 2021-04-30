Росфинмониторинг внёс «Штабы Навального» в перечень экстремистов

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Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Росфинмониторинг внёс «Штабы Навального» в перечень экстремистов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

26 апреля прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность организации «Штабы Навального» и направила в суд заявление с требованием о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан**.

19 апреля Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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