Около 40 детей и педагогов школы в Кирове обратились к врачам с отравлением
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Министерство образования Кировской области.
Школьники и учителя с признаками интоксикации обратились за медицинской помощью 29 и 30 апреля. Роспотребнадзор и администрация Кирова проводят проверку.
Уточняется, что за сутки к детям выехали восемь бригад «скорой». Два ребёнка госпитализированы в Кировскую инфекционную больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.