Около 40 детей и педагогов школы в Кирове обратились к врачам с отравлением

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В Кирове 38 детей и педагогов школы №73 обратились к врачам с симптомами отравления. Занятия в школе приостановлены.
Около 40 детей и педагогов школы в Кирове обратились к врачам с отравлением
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Министерство образования Кировской области.

Школьники и учителя с признаками интоксикации обратились за медицинской помощью 29 и 30 апреля. Роспотребнадзор и администрация Кирова проводят проверку.

Уточняется, что за сутки к детям выехали восемь бригад «скорой». Два ребёнка госпитализированы в Кировскую инфекционную больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.

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