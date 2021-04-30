В Свердловской области рассказали о работе пунктов вакцинации в майские праздники

В Департаменте информационной политики правительства Свердловской области рассказали о работе пунктов вакцинации от COVID-19 в майские праздники.

Об этом сообщает URA.RU.

Прививку можно будет сделать в торговых центрах, аэропорту Кольцово и на площадках у магазинов.

«Медицинские работники специально выходят в праздники в торговые центры на вакцинацию. Единственная просьба к населению: не создавать искусственный ажиотаж», — заявил главный врач городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.