В Казани по выходным дням будет работать пункт вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Как передаёт «Реальное время», об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Пункт вакцинации будет работать с 09:00 до 16:00.
Накануне пункт вакцинации открылся в торгово-развлекательном центре «Мирный» в Зеленодольске.
На сегодняшний день в Татарстане привились 249 244 человека, за минувшие сутки — 6049 человек. 157 081 житель уже получил второй компонент препарата.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.