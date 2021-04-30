В Казани по выходным дням будет работать пункт вакцинации от коронавируса

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На ярмарочной площади агропромышленного парка «Казань» можно будет пройти вакцинацию от коронавируса по пятницам, субботам и воскресеньям.
В Казани по выходным дням будет работать пункт вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Пункт вакцинации будет работать с 09:00 до 16:00.

Накануне пункт вакцинации открылся в торгово-развлекательном центре «Мирный» в Зеленодольске.

На сегодняшний день в Татарстане привились 249 244 человека, за минувшие сутки — 6049 человек. 157 081 житель уже получил второй компонент препарата.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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