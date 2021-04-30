СК возбудил дело по факту обрушения породы на комбинате под Мурманском
- РИА Новости
«Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ на одном из горно-обогатительных комбинатов Мурманской области (ст. 216 УК России)», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в МЧС заявили, что один человек погиб и одного ищут после обрушения породы на комбинате под Мурманском.
В конце марта в Приморье возбудили уголовное дело после смерти оказавшегося под завалами обрушившейся породы рабочего на руднике в Дальнегорске.