Один человек погиб при обрушении породы на комбинате под Мурманском
- РИА Новости
«В 06:57 мск на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» произошёл обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
При этом работа предприятия не прерывалась.
«Сейчас продолжают работать 113 человек, угрозы их жизни нет», — уточнили в МЧС.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
В конце марта в Приморье возбудили уголовное дело после смерти оказавшегося под завалами обрушившейся породы рабочего на руднике в Дальнегорске.