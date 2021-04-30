Один человек погиб при обрушении породы на комбинате под Мурманском

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На горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области произошло обрушение породы, один человек погиб, сообщили в региональном главке МЧС России.
Один человек погиб при обрушении породы на комбинате под Мурманском
  • РИА Новости

«В 06:57 мск на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» произошёл обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна», — цитирует  представителя ведомства ТАСС.

При этом работа предприятия не прерывалась.

«Сейчас продолжают работать 113 человек, угрозы их жизни нет», — уточнили в МЧС.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В конце марта в Приморье возбудили уголовное дело после смерти оказавшегося под завалами обрушившейся породы рабочего на руднике в Дальнегорске.

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