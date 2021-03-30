СК возбудил дело после обрушения на руднике в Приморье

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Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти рабочего на руднике в Дальнегорске, который оказался под завалами породы из-за обрушения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при проведении горных работ»)», — заявил собеседник. 

Уточняется, что 30 марта на глубине 350 м в штольне рудника «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл» было обнаружено тело 48-летнего рабочего. 

Согласно предварительным данным, обрушение произошло в ходе проведения взрывных работ. Погибшим является проходчик.

Ранее сообщалось, что на руднике в Приморье произошло обрушение породы. Под завалами было обнаружено тело погибшего рабочего. 

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