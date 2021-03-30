СК возбудил дело после обрушения на руднике в Приморье
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при проведении горных работ»)», — заявил собеседник.
Уточняется, что 30 марта на глубине 350 м в штольне рудника «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл» было обнаружено тело 48-летнего рабочего.
Согласно предварительным данным, обрушение произошло в ходе проведения взрывных работ. Погибшим является проходчик.
Ранее сообщалось, что на руднике в Приморье произошло обрушение породы. Под завалами было обнаружено тело погибшего рабочего.