СК возбудил дело после обрушения на руднике в Приморье

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти рабочего на руднике в Дальнегорске, который оказался под завалами породы из-за обрушения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при проведении горных работ»)», — заявил собеседник.

Уточняется, что 30 марта на глубине 350 м в штольне рудника «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл» было обнаружено тело 48-летнего рабочего.

Согласно предварительным данным, обрушение произошло в ходе проведения взрывных работ. Погибшим является проходчик.

Ранее сообщалось, что на руднике в Приморье произошло обрушение породы. Под завалами было обнаружено тело погибшего рабочего.