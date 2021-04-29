В Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу

Действующие ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге продлили до 30 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

«Ранее введённые по 15 мая ограничения продлеваются до 30 мая», — сообщается на сайте губернатора Петербурга Александра Беглова.

Отмечается, что количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных и физкультурных мероприятиях, может составлять не более 75% наполняемости места проведения, но не более 25 тыс. человек, если иное не предусмотрено городским управлением Роспотребнадзора.

Ранее в Петербурге заявили о высокой вероятности третьей волны COVID-19.