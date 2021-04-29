Иммунолог дал советы по мерам безопасности в майские праздники

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Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал советы по мерам безопасности в майские праздники.
Иммунолог дал советы по мерам безопасности в майские праздники
  • РИА Новости

«В поезде, автобусе, если люди незнакомые, стоит быть в масках. Водителям надо включать вентиляцию на полную мощность, но не холодную, чтобы не простудить людей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, необходимо соблюдать все предписания, которые действуют в транспорте.

«Что касается самолётов, то в них практически безопасно. Однако в очереди на посадку нужно держаться на расстоянии метр-полтора друг от друга и обязательно быть в маске», — сказал Жемчугов.

Он отметил, что по возвращении из поездки желательно сделать ПЦР-тест.

В случае недомогания предпочтительнее отдохнуть дома, считает эксперт.

«Заболевающим всегда лучше посидеть дома и никуда не ходить, вне зависимости от коронавируса. Потому что сезон гриппа и простуд ещё не кончился, это такая же опасность, могут быть осложнения и всё прочее», — заключил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличат количество торговых центров, где можно сделать прививку от COVID-19.

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