Иммунолог дал советы по мерам безопасности в майские праздники

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал советы по мерам безопасности в майские праздники.

«В поезде, автобусе, если люди незнакомые, стоит быть в масках. Водителям надо включать вентиляцию на полную мощность, но не холодную, чтобы не простудить людей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, необходимо соблюдать все предписания, которые действуют в транспорте.

«Что касается самолётов, то в них практически безопасно. Однако в очереди на посадку нужно держаться на расстоянии метр-полтора друг от друга и обязательно быть в маске», — сказал Жемчугов.

Он отметил, что по возвращении из поездки желательно сделать ПЦР-тест.

В случае недомогания предпочтительнее отдохнуть дома, считает эксперт.

«Заболевающим всегда лучше посидеть дома и никуда не ходить, вне зависимости от коронавируса. Потому что сезон гриппа и простуд ещё не кончился, это такая же опасность, могут быть осложнения и всё прочее», — заключил он.

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