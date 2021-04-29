В аэропорту Хабаровска открыли пункт вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«На сегодняшний день это очень удобно», — заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения Хабаровского края Анна Кузнецова.
По её словам, можно сделать один компонент вакцины в любом прививочном пункте, а второй, особенно если нужно куда-то вылететь за границу и требуется сертификат о вакцинации, можно сделать в аэропорту, и наоборот.
Всего в регионе работает более 60 пунктов вакцинации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличат число пунктов вакцинации в ТЦ.