Россияне рассказали об отношении к государственным праздникам

День Весны и Труда (1 мая) считают праздником лишь 37% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Кроме того, аналитики выяснили, что мужчины немного чаще женщин ощущают праздником этот день (38% и 35% соответственно).

Также количество опрошенных, для которых Первомай является настоящим праздником, растёт с увеличением возраста: 29% — среди россиян до 34 лет и 41% — среди граждан старше 45 лет.

Отмечается, что самым главным праздником для россиян является День Победы (78%).

Согласно исследованию, на втором месте — Новый год (77%).

21% опрошенных считают праздником День России, а 13% респондентов — День народного единства.

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 респондентов.

Ранее сообщалось, что более половины россиян хотели бы больше государственных праздников.