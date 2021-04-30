Россияне рассказали об отношении к государственным праздникам
- РИА Новости
Кроме того, аналитики выяснили, что мужчины немного чаще женщин ощущают праздником этот день (38% и 35% соответственно).
Также количество опрошенных, для которых Первомай является настоящим праздником, растёт с увеличением возраста: 29% — среди россиян до 34 лет и 41% — среди граждан старше 45 лет.
Отмечается, что самым главным праздником для россиян является День Победы (78%).
Согласно исследованию, на втором месте — Новый год (77%).
21% опрошенных считают праздником День России, а 13% респондентов — День народного единства.
В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 респондентов.
Ранее сообщалось, что более половины россиян хотели бы больше государственных праздников.