В Госдуме предложили предоставить малоимущим право оформлять банкротство бесплатно

Малообеспеченным гражданам могут дать право на подачу заявлений о признании банкротами бесплатно и во внесудебном порядке. Соответствующий законопроект зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко намерена внести на рассмотрение палаты 29 апреля.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 2015 года россияне могут обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. По словам Костенко, в среднем на эту процедуру нужно около 50 тыс. рублей.

Закон о бесплатной и внесудебной процедуре банкротства граждан предусматривает подачу заявки в МФЦ. Он вступил в силу 1 сентября 2020 года. Признать себя банкротом по данной процедуре могут лица, долг которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, при этом приставы не нашли у них имущества, на которое можно обратить взыскание. Под имуществом подразумеваются в том числе различные доходы, включая зарплаты и пенсии.

Таким образом, отметила Костенко, пенсионеры и граждане с небольшими зарплатами не могут пользоваться внесудебной процедурой банкротства.

«В итоге у таких граждан в рамках исполнительного производства удерживают в счёт долга половину доходов. Оставшихся денег им едва хватает на покупку еды, оплату коммунальных услуг и прочие базовые потребности», — сказала депутат.

Она предлагает дополнить нормы закона «О несостоятельности», посвящённые внесудебным процедурам признания банкротства.

Ранее телеканал «360» сообщал о бесплатных консультациях о банкротстве в МФЦ Московской области.