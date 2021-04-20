Бесплатную консультацию о банкротстве проведут в четырёх МФЦ Подмосковья 22 апреля
- © Варвара Гертье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Все желающие смогут получить бесплатную консультацию по прохождению процедуры внесудебного банкротства», — сказал Максим Рымар.
Консультации будут доступны с 14:00 до 20:00 в офисах «Мои документы».
Отмечается, что судебная процедура банкротства может длиться несколько лет, а признание банкротом через МФЦ занимает полгода.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в столице госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на неё, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде.