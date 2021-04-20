Бесплатную консультацию о банкротстве проведут в четырёх МФЦ Подмосковья 22 апреля

Глава Мингосуправления Московской области Максим Рымар рассказал, что жители смогут задать вопросы о процессе внесудебного банкротства в четырёх МФЦ 22 апреля. Бесплатные консультации проведут в Балашихе, Мытищах, Щёлкове и Подольске.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все желающие смогут получить бесплатную консультацию по прохождению процедуры внесудебного банкротства», — сказал Максим Рымар.

Консультации будут доступны с 14:00 до 20:00 в офисах «Мои документы».

Отмечается, что судебная процедура банкротства может длиться несколько лет, а признание банкротом через МФЦ занимает полгода.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в столице госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформления документов на неё, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде.