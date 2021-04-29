Мосгорсуд 17 мая рассмотрит иск о признании ФБК экстремистской организацией
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Рассмотрение иска прокуратуры к ФБК и другим назначено на 17 мая в 10:00», — заявили в суде.
Слушания запланированы в закрытом режиме, поскольку некоторым материалам, поступившим в суд, присвоен гриф «секретно».
Ранее Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу ФБК в рамках иска о признании организации экстремистской.
16 апреля прокуратура Москвы направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, это также касается организаций ФЗПГ* и «Штабы Навального».
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.