Мосгорсуд 17 мая рассмотрит иск о признании ФБК экстремистской организацией

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Московский городской суд 17 мая приступит к рассмотрению по существу иска прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* экстремистской организацией.
Мосгорсуд 17 мая рассмотрит иск о признании ФБК экстремистской организацией
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрение иска прокуратуры к ФБК и другим назначено на 17 мая в 10:00», — заявили в суде.

Слушания запланированы в закрытом режиме, поскольку некоторым материалам, поступившим в суд, присвоен гриф «секретно».

Ранее Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу ФБК в рамках иска о признании организации экстремистской.

16 апреля прокуратура Москвы направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, это также касается организаций ФЗПГ* и «Штабы Навального».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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