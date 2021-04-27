Мосгорсуд ограничил работу ФБК

Короткая ссылка
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу ФБК* в рамках иска о признании организации экстремистской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Мосгорсуд ограничил работу ФБК
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Как отметили в суде, судья рассмотрела ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты.

«27 апреля судьёй Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий в отношении некоммерческих  организаций «ФБК», «ФЗПГ»**», — сказали агентству.

16 апреля прокуратура Москвы направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, это также касается организаций ФЗПГ и «Штабы Навального».

Как заявили в ведомстве, фактическими целями деятельности этих организаций является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить