Мосгорсуд ограничил работу ФБК

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу ФБК* в рамках иска о признании организации экстремистской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отметили в суде, судья рассмотрела ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты.

«27 апреля судьёй Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определённых действий в отношении некоммерческих организаций «ФБК», «ФЗПГ»**», — сказали агентству.

16 апреля прокуратура Москвы направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, это также касается организаций ФЗПГ и «Штабы Навального».

Как заявили в ведомстве, фактическими целями деятельности этих организаций является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.