В Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за блокады
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Заявление, принятое на заседании рабочей группы, будет отправлено в Следственный комитет и ФСБ.
На заседании представили материалы о причастности к блокадам украинцев, среди которых бывшие депутаты Верховной рады Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий депутат Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президенты Украины Пётр Порошенко и Леонид Кравчук, бывший руководитель Госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьёв.
Речь идёт о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах Крыма, сообщил глава рабочей группы Ефим Фикс.
«Действия как отдельных физических лиц, так и государства Украина в целом были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемление прав и свобод более 2 млн человек, проживающих на территории Республики Крым. По большому счёту данные преступные деяния являются не чем иным, как геноцидом в отношении граждан Российской Федерации, проживающих в многонациональном Крыму», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Крым направит несколько исков к Украине из-за организации водной блокады полуострова.
5 апреля зампредседателя Совета министров Крыма Светлана Маслова заявила, что возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и прилегающих к городу районах, а также в Алуште и Ялте пока невозможен ввиду малых притоков воды в водохранилищах.