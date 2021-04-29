В Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за блокады

Рабочая группа по оценке ущерба при парламенте Крыма попросила следственные органы России возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины за организацию водной блокады полуострова.

Заявление, принятое на заседании рабочей группы, будет отправлено в Следственный комитет и ФСБ.

На заседании представили материалы о причастности к блокадам украинцев, среди которых бывшие депутаты Верховной рады Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий депутат Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президенты Украины Пётр Порошенко и Леонид Кравчук, бывший руководитель Госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьёв.

Речь идёт о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах Крыма, сообщил глава рабочей группы Ефим Фикс.

«Действия как отдельных физических лиц, так и государства Украина в целом были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемление прав и свобод более 2 млн человек, проживающих на территории Республики Крым. По большому счёту данные преступные деяния являются не чем иным, как геноцидом в отношении граждан Российской Федерации, проживающих в многонациональном Крыму», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Крым направит несколько исков к Украине из-за организации водной блокады полуострова.

5 апреля зампредседателя Совета министров Крыма Светлана Маслова заявила, что возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и прилегающих к городу районах, а также в Алуште и Ялте пока невозможен ввиду малых притоков воды в водохранилищах.