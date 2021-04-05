В Крыму назвали пока невозможным отказ от графиков подачи воды
- globallookpress.com
По её словам, «полезный объём воды симферопольских водохранилищ, который можно подать в водопроводную сеть, составляет 5,6 млн кубометров».
Она отметила, что при существующих притоках и ограниченном водозаборе можно использовать поверхностные источники в течение 140 суток.
«Отказаться от режимной подачи воды (в Симферополе) пока не представляется возможным», — цитирует её РИА Новости.
Также Маслова рассказала, что в водохранилищах для снабжения Ялты на сегодняшний день накоплено 12 и 41% полезного объёма соответственно.
«При сохранении ограниченного водозабора и существующих притоков возможности отмены графиков подачи воды (в Ялте) с учётом увеличения потребления воды в курортный сезон на сегодняшний день не имеется», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что Крым направит несколько исков к Украине из-за организации водной блокады полуострова.