В Крыму назвали пока невозможным отказ от графиков подачи воды

Заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова заявила, что возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и прилегающих к городу районах, а также в Алуште и Ялте пока невозможен ввиду малых притоков воды в водохранилищах.

По её словам, «полезный объём воды симферопольских водохранилищ, который можно подать в водопроводную сеть, составляет 5,6 млн кубометров».

Она отметила, что при существующих притоках и ограниченном водозаборе можно использовать поверхностные источники в течение 140 суток.

«Отказаться от режимной подачи воды (в Симферополе) пока не представляется возможным», — цитирует её РИА Новости.

Также Маслова рассказала, что в водохранилищах для снабжения Ялты на сегодняшний день накоплено 12 и 41% полезного объёма соответственно.

«При сохранении ограниченного водозабора и существующих притоков возможности отмены графиков подачи воды (в Ялте) с учётом увеличения потребления воды в курортный сезон на сегодняшний день не имеется», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Крым направит несколько исков к Украине из-за организации водной блокады полуострова.