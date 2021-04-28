В «Росконтроле» рассказали о безопасных способах окрашивания яиц на Пасху
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«Это луковая шелуха, кто-то даже красным вином красит яйца. Замечательные цвета получаются от напитка каркаде», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, при покупке красителей в торговых сетях нужно обратить внимание на состав и посмотреть, нет ли там большого количества пищевых добавок.
«Чем меньше пищевых добавок, тем лучше. Это касается любой продукции», — добавила Менячихина.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.