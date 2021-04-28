Центр Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию своей вакцины
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«Мы подали документы в ВОЗ на так называемую преквалификацию. Это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами», — сказал он.
Ранее в центре Чумакова сообщили, что планируют начать третью фазу испытаний «КовиВака» с мая.
В середине апреля первые партии вакцины «КовиВак» были направлены в регионы.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».
Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России 20 февраля.