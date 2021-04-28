Центр Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию своей вакцины

Научный центр имени Чумакова РАН подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации своей вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов.

«Мы подали документы в ВОЗ на так называемую преквалификацию. Это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами», — сказал он.

Ранее в центре Чумакова сообщили, что планируют начать третью фазу испытаний «КовиВака» с мая.

В середине апреля первые партии вакцины «КовиВак» были направлены в регионы.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России 20 февраля.