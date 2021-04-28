Эксперт рассказал об особенностях Федерации независимых профсоюзов России
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Об этом сообщает Nation News.
На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», Шершуков заявил, что в настоящее время ФНПР является полноправным участником международного профсоюзного движения.
«Внутри каждого профсоюза есть особенности, но они связаны не только с генезисом организаций. Что касается России, ФНПР — молодая структура. Это профсоюзы, которые реформировались из Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и были встроены в систему государственного управления», — заявил эксперт.
Как отметил Шершуков, Россия в этом смысле отличается от структур профсоюзов стран Запада, где не было подобного периода.
«Профсоюзы Франции и Южной Кореи совершенно разные, это связано с особенностями национального менталитета. В России тоже есть свои особенности. Так, российские рабочие склонны к поиску договорённости», — добавил он.
Ранее, как сообщало ФАН, член совета Конфедерации труда России Олег Бабич рассказал о работе профсоюзов.