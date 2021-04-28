В Госдуме поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

«Я с открытым сердцем, искренне поздравляю наших коллег из службы скорой помощи, они всегда были и остаются на передовой. На экстренную медицину во время старта и подъёма коронавирусной инфекции легла основная нагрузка», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил депутат, работа в скорой требует моментального принятия решения, глубоких знаний по широкому спектру заболеваний.

По словам Морозова, врач и фельдшер — это особый склад характера, особое мышление.

«Мы много занимаемся законодательством и законотворчеством в сфере скорой медицинской помощи. Сейчас в Госдуме рассматриваем закон по упрощению процедуры информирования добровольного согласия, чтобы работникам скорой не приходилось много времени тратить на оформление бумаг, а сразу оказывать медицинскую помощь», — добавил депутат.

Ранее музыкант Александр Розенбаум в беседе с kp.ru поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.