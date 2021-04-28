Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT
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Главе МИД задали вопрос, является ли система передачи финансовых сообщений Центробанка действующим зачатком альтернативы SWIFT.
«База существует. И я убеждён, что и правительство, и Центральный банк должны делать всё, чтобы эта база была надёжная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сказал Лавров.
Как ранее рассказали в МИД России, Москва задействует другие возможности в случае отключения страны от SWIFT, однако пока от использования этой системы страна не отказывается.
В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и MasterCard.