Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT

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База для создания аналога платёжной системы SWIFT в России есть. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT
  • © РИА Новости

Главе МИД задали вопрос, является ли система передачи финансовых сообщений Центробанка действующим зачатком альтернативы SWIFT.

«База существует. И я убеждён, что и правительство, и Центральный банк должны делать всё, чтобы эта база была надёжная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — сказал Лавров.

Как ранее рассказали в МИД России, Москва задействует другие возможности в случае отключения страны от SWIFT, однако пока от использования этой системы страна не отказывается.

В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и MasterCard.

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