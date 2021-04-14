В МИД рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT

Россия задействует другие возможности в случае отключения страны от SWIFT, однако пока от использования этой системы Москва не отказывается, рассказал замглавы МИД Александр Панкин.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы. — RT)», — сказал замминистра РИА Новости.

По его словам, вопрос о возможных партнёрах для разработки альтернативы SWIFT ещё не обсуждается.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.

По его словам, страна видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.

В Кремле не исключили, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и Mastercard