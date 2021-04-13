В Кремле не исключили отключения России от Visa и Mastercard

Кремль не исключает, что в России могут ограничить возможность использования платёжных систем Visa и Mastercard, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он констатировал, что в тех или иных формах антироссийские ограничения используются целым рядом государств.

«Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал Песков журналистам.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.

По его словам, страна видит большие перспективы в работе с иностранными партнёрами по постепенному отходу от использования доллара во взаиморасчётах.