В Подмосковье рассказали о диспансеризации жителей региона

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что диспансеризация в регионе стала более доступной: жители могут проходить быструю диагностику за счёт увеличения в медучреждениях региона необходимого оборудования.
В Подмосковье рассказали о диспансеризации жителей региона
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье стала возможной быстрая диагностика. За три года мы серьёзно — почти на 200 единиц — увеличили количество тяжёлого оборудования: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, аппаратов для флюорографии и рентгена, маммографов. Если раньше приходилось ждать планового обследования на этом оборудовании месяц, то сегодня за неделю запишетесь и пройдёте», — рассказал Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что пройти диспансеризацию жители Подмосковья могут в любой день, включая субботу.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Санкт-Петербурге в апреле возобновили приём пациентов на диспансеризацию и медицинские профосмотры.

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