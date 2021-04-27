Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о хрупкости ситуации с коронавирусом в России.

«Несмотря на все рассуждения на тему третьей волны, всё-таки пока в России (ситуация. — RT) выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую мы должны, безусловно, вместе с вами поддерживать», — сказала Голикова на заседании президиума Совета законодателей России.

Ранее она отметила, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 возможно в России к осени.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.