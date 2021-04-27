Голикова заявила о хрупкости ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о хрупкости ситуации с коронавирусом в России.
Голикова заявила о хрупкости ситуации с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Несмотря на все рассуждения на тему третьей волны, всё-таки пока в России (ситуация. — RT) выглядит достаточно стабильной, но это хрупкая стабильность, которую мы должны, безусловно, вместе с вами поддерживать», — сказала Голикова на заседании президиума Совета законодателей России.

Ранее она отметила, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 возможно в России к осени.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить