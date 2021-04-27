В Петербурге провели 11 956 тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 11 956 тестов на COVID-19 за сутки, заявили в пресс-службе Смольного.

Об этом сообщают «Невские новости».

Также обработано 19 650 обращений, поступивших в единую региональную информационно-справочную службу и связанных с коронавирусом.

Кроме того, стало известно, что во время майских праздников все пункты вакцинации против COVID-19 в Крыму продолжат работу, передаёт «Крым 24».

«С учётом выходных с 1 по 10 мая у многих пациентов второй этап вакцинации будет приходиться на эти дни. Все кабинеты и передвижные пункты вакцинации будут работать», — заявил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличат количество торговых центров, где можно сделать прививку от COVID-19.