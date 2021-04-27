В Тамбовской области выявили 53 случая коронавируса за сутки

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 53 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 31 374.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 28 815 жителей. В настоящее время на госпитализации находятся 359 пациентов, на карантине на дому под медицинским наблюдением — 2262.

Первый этап вакцинации прошли 90 562 человека, полностью вакцинированы 59 222.

Также стало известно, что в Ставропольском крае лаборатории провели 1 млн 688 тыс. тестов на COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Такие исследования необходимы для выявления новых случаев передачи инфекции, они помогают своевременно оказывать помощь заболевшим», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличат количество торговых центров, где можно сделать прививку от COVID-19.