В Волгоградской области прививку от COVID-19 сделали 200 тысяч человек

В Волгоградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19. К настоящему времени прививки сделали 200 тыс. человек. Более половины из них уже завершили иммунизацию.

РИА Новости