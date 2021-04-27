В Волгоградской области прививку от COVID-19 сделали 200 тысяч человек

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В Волгоградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19. К настоящему времени прививки сделали 200 тыс. человек. Более половины из них уже завершили иммунизацию.
В Волгоградской области прививку от COVID-19 сделали 200 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Как заявили в региональном комитете здравоохранения, в область поступила 231 тыс. доз вакцины. Работает 62 стационарных прививочных пункта, ещё 11 развёрнуты в торговых центрах.

Также стало известно, что в Тюменскую область поступило ещё 4860 доз вакцины «ЭпиВакКорона», передаёт «Вслух.ру».

«Спутником V» к настоящему времени привиты 118 962 жителя, полный курс вакцинации прошли 59 688. Вакцину «ЭпиВакКорона» получили 1855 человек, полный курс прошли 519.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличат количество торговых центров, где можно сделать прививку от COVID-19.

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