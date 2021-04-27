В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 55 случаев инфицирования COVID-19, заявили в республиканском оперштабе.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Больше всего заболевших — в Ижевске (33 человека). Выздоровели 66 пациентов.

Общее число случаев коронавируса достигло 32 610. Выписаны 29 273 человека.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 101 случай COVID-19 за последние 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Всего заболели 54 040 жителей.

По информации краевого оперштаба, с начала вакцинации первым компонентом привиты более 161 тыс. человек, из них 91 537 полностью завершили курс иммунизации.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличат количество торговых центров, где можно сделать прививку от COVID-19.